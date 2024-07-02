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«Авито Работа»: 52% россиян считают целевое обучение эффективным инструментом в условиях нехватки кадров

«Авито Работ»а провела исследование среди двух тыс. россиян и выяснила, насколько доступными считают респонденты государственные бюджетные места в учебных заведениях в их регионах. Половина (52%) респондентов считают, что в их регионе обучение на бюджете доступно для абитуриентов. Совершенно иначе думают 32% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

Интересно, что, по мнению самих жителей регионов, бесплатное обучение наиболее доступно в Северо-Западном федеральном округе (60%), а наименее — в Центральном ФО (46%).

Также исследование показало, что для 38% опрошенных наличие бюджетного места в учебном заведении стало решающим критерием при поступлении. 24% учились на платной основе: 13% из них платили за обучение, потому что не прошли на бюджет, а 11% изначально планировали поступать на коммерческой основе.

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В условиях дефицита кадров среди работодателей активно распространяется практика заключения целевого договора с заинтересованными абитуриентами. При целевом обучении предприятие оплачивает образование студента, а обучающийся обязуется трудоустроиться и проработать не менее трех лет в этой компании. Целевое обучение позволяет молодым людям получить бесплатное высшее или среднее специальное образование, а также помогает работодателям, нуждающихся в квалифицированных кадрах.

Среди опрошенных только четверть (26%) россиян хорошо знают о возможности целевого обучения в вузах и ссузах. Еще 36% осведомлены о целевом приеме, но не знают подробностей. Еще столько же (36%) совершенно ничего не знают о ЦО. При этом 2% опрошенных сами учились по целевому договору. 81% россиян, знающих о возможности целевого обучения, считают, что оно способствует повышению эффективности подготовки специалистов в условиях нехватки кадров.

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