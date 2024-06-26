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Записаться на ПМПК теперь можно онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появился новый сервис. Теперь оформить запись на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) можно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья могут воспользоваться более чем 370 услугами и функциями онлайн. Теперь для родителей региона появился новый сервис. Он позволяет быстро и удобно записаться на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии. Ранее для этого приходилось с пакетом документов лично обращаться в центральную или территориальные ПМПК. Благодаря “цифре” все стало гораздо проще», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

ПМПК состоит из медицинских специалистов, педагогов и психологов, которые изучают особенности развития ребенка и дают рекомендации об особых условиях для обучения, воспитания, а также порядка сдачи госэкзаменов. Прохождение комиссии позволяет вовремя выявить умственные, психические, поведенческие, физические проблемы и скорректировать их.

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Цифровизация

Сервис «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» доступен на региональном портале. Подать заявление могут родители, законные представители, работники образовательных организаций. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы: характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и т.д.

Услуга предоставляется бесплатно. Уведомление с подтверждением места, даты, времени заседания комиссии поступит в личный кабинет на региональном портале в течение семи рабочих дней.

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