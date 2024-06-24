ООО «Альтек» подтвердила совместимость «Террафлоу» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Альтек», разработчик цифровых платформ, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу «Террафлоу» и СУБД Postgres Pro Standard 16, а также ее сертифицированной версии. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Террафлоу» — фреймворк для создания цифровых платформ и решений с возможностью адаптации под отраслевые задачи. «Террафлоу» использует технологии GIS, IoT, BPM, ИИ, а также инструменты для интеграции, управления, исследований, анализа и управления пространственными данными огромных объемов.

«Террафлоу» является фреймворком для создания решений в рамках цифровизации процессов и обеспечения цифровой трансформации и технологического суверенитета страны.

Михаил Кожуховский, генеральный директор ООО «Альтек»: «Мы внимательно относимся к выбору партнеров. Ранее у нас была подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro с «Трансфлоу» — полностью отечественной цифровой платформой ИТС для построения модульных дорожно-транспортных решений. Теперь мы подтвердили совместимость «Террафлоу» с Postgres Pro. Это дает возможность предлагать нашим заказчикам полностью импортонезависимый программный комплекс, в котором СУБД предоставляет надежную транзакционную поддержку для ядра IoT и возможность инструментальной поддержки операций с геоинформационными данными».

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.