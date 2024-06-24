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eXpress представил ролевую модель в коммуникационной платформе на CNews FORUM Кейсы

19 июня в рамках конференции CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров CEO супераппа для бизнеса eXpress Андрей Врацкий представил группу функций «ролевая модель» для корпоративных коммуникаций.

«Если чаты – то единые для всех юз-кейсов. Пользователи не хотят заходить в несколько систем», – с такой мысли начал выступление Андрей Врацкий. Именно поэтому в eXpress внедрили уникальный протокол Федерации, который позволяет вести переписку как с коллегами-корпоративными пользователями в контуре компании, так и с партнерами-публичными пользователями приложения за ее пределами. Здесь возникают риски обмена бизнес-критичной информацией: защищаемая информация отправлена не тем (из КСПД на мобильное устройство, внутренним пользователям без соответствующего уровня допуска или даже внешним пользователям), во внутреннюю коммуникацию попадает вирусное вложение и так далее.

Защищает от таких сценариев ролевая модель в коммуникационной платформе. Группа функций, которую совсем недавно вывели на рынок в eXpress, предотвращает утечку данных за пределы корпоративной среды, упрощает процесс настройки ограничений на работу с файлами для сотрудников и партнёров компании и в будущем позволит управлять доступами даже к отдельным функциям приложения.

В своем выступлении Андрей Врацкий привел примеры использования ролевой модели eXpress:

•Предупреждение в чатах об участии внешних пользователей,

•Запрет отправки файлов конкретного типа в чаты с внешними пользователями,

•Запрет отправки файлов в чаты с пользователями конкретной группы по корпоративному каталогу,

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•Ограничение на доступ к вложениям в зависимости от того, откуда подключается пользователь,

•Запрет на сохранение вложений от внешних пользователей и так далее.

Отдельно Андрей Врацкий остановился на путях развития ролевой модели: она может использоваться в смартаппах, в сеансах ВКС (запреты таких функций, как демонстрация экрана, ограничение доступа к документам в чате) и даже распространяться на мобильные устройства (принудительная установка PIN-кода, запрет скриншотов отдельных экранов приложения).

Управление доступами пользователей по ролевой модели еще недавно было одним из ключевых пожеланий заказчиков eXpress. Начиная с версии приложения 3.16 эта группа функций успешно запущена в эксплуатацию.

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