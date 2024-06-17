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eXpress представит ролевую модель для UC-инструмента на CNews FORUM Кейсы

19 июня суперапп для бизнеса eXpress участвует в одном из главных событий бизнес-сезона – CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Основной темой мероприятия станет решение сложных задач цифровизации в современных условиях – опыт внедрения новейших технологий цифровой трансформации и истории успеха компаний.

В первой сессии форума выступит CEO eXpress Андрей Врацкий с докладом «Ролевая модель. Как одновременно работать и с открытой информацией, и с конфиденциальной». Группа функций, которую совсем недавно вывели на рынок в eXpress, предотвращает утечку данных за пределы корпоративной среды, упрощает процесс настройки ограничений на работу с файлами для сотрудников и партнёров компании и в будущем позволит управлять доступами даже к отдельным функциям приложения. В итоге она позволяет обрабатывать в системе одновременно публичную и защищаемую информацию. Почему ролевая модель крайне полезна для коммуникационных платформ в российских компаниях? Приглашаем обсудить 19 июня.

Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут,  просто видеоконференцсвязи уже недостаточно
Телеком

В ходе выставки в рамках форума будет также работать креативный ретростенд eXpress, где участники мероприятия смогут сравнить офис прошлого с кипами документов, распечатанных для согласования, и различных девайсов для рабочих задач и цифровой офис будущего в едином digital-инструменте. Менеджеры и технические специалисты подробнее расскажут на стенде о возможностях платформы и планах по ее развитию до конца 2024 года.

Ежегодное мероприятие от CNews планирует в 2024 году принять более 1000 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

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