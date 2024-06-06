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Клиенты направили в Сбербанк информацию более чем о 30 млн мошеннических телефонных номеров

За пять лет существования сервиса «Сообщи о мошеннике» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» клиенты направили в Сбербанк информацию более чем о 30 млн телефонных номеров, используемых злоумышленниками. Сейчас база данных Сбербанка с мошенническими телефонными номерами насчитывает более 3,5 млн актуальных записей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Информация из этой базы используется для работы сервиса «Управление входящими вызовами»/«Проверка входящих звонков» (название зависит от версии) в приложении «Сбербанк Онлайн», которым уже воспользовалось более 3 млн человек. После подключения сервиса приложение получает доступ к базе Сбербанка с мошенническими номерами. В случае звонка по телефону или мессенджеру с одного из этих номеров на экране устройства высветится предупреждающая надпись.

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Сервис пока доступен только на устройствах с операционной системой Android. Для подключения к нему в новой версии мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в разделе «Кошелек» необходимо нажать на значок щита, далее — «Управление входящими вызовами». Потом можно выбрать одну из опций: включить определитель номеров мошенников или заблокировать мошеннические звонки. Чтобы сообщить о мошенническом телефонном номере, на главном экране в разделе «Кошелек» нужно нажать на значок щита, далее — «Сообщи о мошеннике».

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сервис «Сообщи о мошеннике» — самый масштабный совместный проект «Сбера» и клиентов: только с начала года мы получили через «Сбербанк Онлайн» более 6 млн сообщений. После проверки мошеннические номера попадают в базу «Сбера», которая постоянно актуализируется. Делясь с нами информацией, люди вносят свой вклад в борьбу со злоумышленниками, а подключая сервис «Управление входящими звонками», клиенты могут оградить себя от общения с телефонными мошенниками. Напомню, что лучший способ защититься от злоумышленников — повышать свою финансовую грамотность и при малейших сомнениях прекращать разговор».

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