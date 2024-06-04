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Столичное ПО сделает тепловизоры «умными»

В «Корпорации развития Зеленограда» начали тестировать программное обеспечение с нейросетевыми алгоритмами для охранных систем, созданное в Москве. ПО позволяет наделить тепловизоры «умными» свойствами для самостоятельного наблюдения за территорией и отправляет пользователю уведомления о нарушениях. Технология подходит для охраны периметра объектов промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры и др. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации развития Зеленограда».

Программное обеспечение подходит для любых моделей тепловизоров и не имеет аналогов в России. Клиентское приложение, написанное разработчиками на Python, обладает гибкими настройками. Например, пользователи могут указать на охраняемой территории виртуальные линии, запрещенные для пересечения, и умная система будет отправлять уведомления клиенту, когда нарушители пересекут установленные границы. При этом, программа самостоятельно классифицирует и анализирует объекты. Если, например, заданную границу пересечет кошка, или птица, система не станет поднимать тревогу.

Авторы проекта, «Агентство инноваций Москвы» и «Корпорация развития Зеленограда» подписали трехстороннее соглашение о проведении пилотного тестирования инновации. Испытательный период технологии начался в июне и продлится 3 месяца. За это время создатели проекта и специалисты КРЗ установят и настроят программное обеспечение на сервере, арендуют и смонтируют тепловизор и проведут серию тестовых испытаний.

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«Похожие решения существуют, но они подходят только для систем видеонаблюдения, а наше ПО с нейросетевыми алгоритмами создавалось специально для тепловизионного оборудования и не имеет аналогов среди российских разработчиков. У камер могут быть слепые зоны или недостаточная видимость из-за плохого освещения или погодных условий, а у тепловизоров нет таких недостатков», — сказал автор проекта Валерий Полякевич.

Если пилотные испытания технологии пройдут успешно, она попадет в реестр инновационных решений Москвы и будет рекомендована для широкого применения.

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