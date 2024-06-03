Как масштабировать корпоративный университет на 26000 сотрудников: Digital-интегратор «Улей» поделится экспертизой в масштабировании обучения и адаптации персонала на CNews Forum 2024

Как масштабировать корпоративный университет на 26000 сотрудников: Digital-интегратор «Улей» поделится экспертизой в масштабировании обучения и адаптации персонала на CNews Forum 2024

Руководитель по коммуникациям digital-интегратора Улей Линура Валитова совместно с руководителем направления развития и управления HR-сервисами и корпоративной информационной средой DNS Марией Зыковой представят кейс «Обучение и адаптация в розничной сети DNS: путь к успешному масштабированию на 26000 сотрудников».

Во время доклада эксперты расскажут о том, как с помощью диджитал-инструментов на платформе Битрикс24:

Вовлечь сотрудников в повестку и создать единый информационный контур для большой распределённой команды.

Снизить издержки на оффлайн командировки и не потерять в качестве взаимодействия, обучения и адаптации персонала.

Перейти от формального прохождения тестов к мотивированному развитию сотрудников.

Кейс актуален для специалистов отдела кадров, HR-директоров, ИТ-директоров, а также для специалистов по цифровой трансформации бизнеса, которые стремятся оптимизировать бизнес-процессы компании.