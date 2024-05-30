Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время

4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works.

Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения подходят как для Enterprise-сегмента со сложным конвейером разработки, так и для небольших проектов, например, чтобы настроить прозрачное управление знаниями и задачами.

Эксперты компании поделятся опытом повышения продуктивности для всех участников процесса и разберут несколько ключевых моментов:

Как проходит цифровая трансформация и внедрение AI-ассистентов.

Сколько ресурсов можно экономить за счет гибкой настройки конвейера CI/CD.

Каковы реальные возможности масштабирования IT без увеличения операционных расходов.

Для кого

Инструменты Platform V Works дают преимущество на каждом этапе разработки, но в первую очередь, вебинар будет полезен:

Product Manger и Product Owner,

разработчикам и тестировщикам,

DevOps и DevSecOps.

Спикеры:

Сёмочкин Александр, директор по развитию Platform V Works

Астраханцев Виталий, владелец продуктов Platform V Works

Регистрация открыта.