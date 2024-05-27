«Авито» выяснил отношение россиян к самокатчикам и велосипедистам

В преддверии лета «Авито» выяснил у жителей России, какой вид летнего транспорта они предпочитают, как относятся к развитию сопутствующей инфраструктуры и кого именно — самокатчиков или велосипедистов — рады видеть на улицах своего города. Выяснилось, что у велосипедистов поклонников в разы больше. Больше того, каждый второй россиянин поддерживает развитие велокультуры, 67% позитивно относятся к велосипедистам в городе, и 37% сами планируют провести лето на велосипеде. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди россиян у велосипедистов группа поддержки более многочисленная, чем у самокатчиков. 67% участников опроса хорошо относятся к тем, кто передвигается по городу на велосипеде, еще 26% — нейтрально. Кроме того, каждый второй хотел бы видеть велосипедистов в своем городе чаще и поддерживает развитие сопутствующей инфраструктуры. Негативно настроены к велосипедистам в городской среде всего 6% респондентов.

В то время как электросамокаты рады видеть в городе 30% респондентов и 42% имеют нейтральное отношение. А вот порядка 28% скорее негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе. За увеличение числа самокатчиков на улицах высказались 16%. При этом стоит отметить, что большинство респондентов, принимающих участие в опросе (68%), это пешеходы, которые с приходом лета не планируют «пересаживаться» на самокат или велосипед. Вторая по многочисленности группа, участвовавшая в опросе, — это водители велосипедов. Вообще опрос показал, что велосипед — любимый летний вид транспорта у россиян. Так, 37% респондентов планируют присоединиться к велодвижению в этом сезоне. А вот водить самокат этим летом будет всего 14% участников опроса: 9% выберут электроверсию, 5% — обычный самокат.

Основная площадка для поиска снаряжения — спортивные специализированные магазины, там делают покупки 47% россиян. Почти 30% выбирают онлайн-платформы, вроде «Авито». К слову, продажи в течение апреля и начала мая 2024 г. на «Авито» выросли на 19% относительно марта 2024 г. Еще 9% получают велосипеды, самоката и прочее оборудование бесплатно от родственников или друзей. 8% выбирают для себя аренду.

Каждый второй участник опроса видит в выборе летнего вида транспорта вроде велосипеда и самоката пользу для здоровья. Почти 30% уверены, что важное преимущества такого передвижения — забота об экологии. Каждый пятый считает что велосипеды и самокаты помогают получить новые впечатления от прогулок и быстрее добираться на работу или учебу. 19% считают одним из основных преимуществ летних видов транспорта — экономию денег на проезд.

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«Авито» — онлайн-платформа объявлений. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито» Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.