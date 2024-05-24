«Авито Работа» запустила на платформе раздел с вакансиями для студентов

«Авито Работа» создала раздел для молодежи, где есть большой выбор вакансий для новых соискателей от 16 до 24 лет. Теперь на платформе можно найти подходящую работу или подработку даже тем, у кого еще нет опыта, чтобы получать достойный доход и быть независимым. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В связи с дефицитом кадров молодые специалисты на рынке труда становятся востребованнее с каждым днем. В свою очередь, работодатели все чаще расширяют границы найма: в частности, трудоустраивают молодых специалистов. Важную роль играет и начало летнего сезона, когда на рынке становится больше молодых специалистов, и число предложений о работе для них увеличивается. Так, в апреле 2024 г. число вакансий для студентов и специалистов без опыта выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Поэтому разработчики платформы «Авито Работа» сделали категорийный раздел для студентов и доработали фильтр, ищущий вакансии для молодых работников.

Сейчас на платформе юные соискатели от 16 лет и старше могут найти вакансии с достойной заработной платой от проверенных работодателей. Благодаря новому разделу «для студентов» сервис предлагает вакансии как на неполный рабочий день, так и варианты для работы в сменном графике. Также есть предложения в виде подработок с ежедневными выплатами.

Согласно недавно проведенному исследованию «Авито Работы» опыт подработки есть у 76% молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет. 37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости, когда нуждаются в дополнительных средствах. 26% участников опроса чаще находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 18% часто берут подработку ситуативно, при появлении вдохновения или интереса к конкретному проекту или сфере.

В дополнение к этому на платформе улучшена релевантность выдачи вакансий для молодой аудитории при помощи параметра «Готовы рассмотреть». Этот критерий помогает юному соискателю понять, готов ли наниматель рассмотреть резюме студента или кандидата старше 14/16 лет. Ранее работодатели могли использовать данный параметр для любых вакансий, что приводило к нелогичным сочетаниям описания вакансии с ним. На данный момент выдача предложений по работе для соискателей стала актуальней, поскольку платформа автоматически ограничивает использование нерелевантных параметров. Например, если профессия требует высокой квалификации или наличия разряда, грейда, водительских прав. Кроме того, в выдачу вакансий для молодых специалистов не будут включены предложения с вахтовым графиком или полным рабочим днем, а также с требованием опыта работы от года и выше.

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,5 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.