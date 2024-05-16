RDV перевел компанию Porotherm с SAP на «1С:ERP Управление предприятием 2»

Как и многие компании, работающие в России, Porotherm (ex. Wienerberger) вынуждена была отказаться от прежней зарубежной ERP системы SAP и перейти на отечественные системы. Для осуществления перехода была выбрана компания RDV. Эксперты RDV провели анализ бизнес-процессов компании и предложили методологию перехода на новую ERP систему. Об этом CNews сообщили представители RDV.

Для решения задач по импортозамещению была выбрана система «1С: ERP Управление предприятием 2» как решение для автоматизации оперативного, управленческого и бухгалтерского учета. В рамках проекта были выполнены задачи по доработке системы с необходимыми интеграциями и развертывание «1С:ERP» на двух заводах компании.

В ходе работ специалисты RDV разработали детальные функциональные требования к системе «1С:ERP», смоделировали бизнес-процессы и доработали типовой функционал под требования бизнеса заказчика. В рамках проекта была выполнена интеграция с системами: «1С:ДО», в том числе настроен процесс согласования заявок поставщикам; ЭДО «Контур.Диадок», в том числе доработаны формы для отправки документов дилерам; «1С:ЗУП», в том числе доработка механизма формирования резервов по оплате труда.

Командой проекта проработана методология регламентированного и управленческого учета. Настроен пакет управленческих отчетов и типовых отчетов по продажам, работе склада, закупкам, производству и взаиморасчетам.

Для ключевых пользователей системы «1С:ERP» было проведено обучение и оказана методологическая и консультационная поддержка.

«Мы благодарим компанию RDV за системный и профессиональный подход при решении задач, нацеленность на достижение результатов, вовлеченность специалистов в задачи проектов, организацию требуемого качества выполнения работ в сжатые сроки. Эксперты RDV продемонстрировали высокую квалификацию в решении поставленных задач в части адаптации и настройки системы «1С:ERP.Управление предприятием 2». По итогам доработки системы оптимизировано множество процессов. Мы готовы рекомендовать компанию RDV в качестве надежного партнера и намерены продолжать укреплять взаимоотношения, решая задачи автоматизации в тесном сотрудничестве», — сказал ИТ-директор Porotherm Дмитрий Мальханов.