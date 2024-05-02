«Первый Бит» обезопасил кадровый учет оптовой компании «Инокстрейд»

ИТ-интегратор «Первый Бит» повысил безопасность персональных данных сотрудников металлоторговой компании «Инокстрейд», выделив кадровый учет в отдельную информационную систему.

Два года «Инокстрейд» работал в программе «1С:Комплексная автоматизация». В этой системе велись все процессы, в том числе работа с кадрами и заработной платой. Однако, в компании начались структурные изменения, и продолжение работы в единой системе могло привести к снижению уровня безопасности персональных данных сотрудников.

Для руководства «Инокстрейд» очень важна сохранность персональных данных и соблюдение закона 152-ФЗ, поэтому компания приняла решение начать вести кадровый учет независимо от основной системы.

Нужный функционал «Инокстрейд» увидел в блоке «Зарплата и кадры» программы «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 Корп». В качестве исполнителя проекта была выбрана команда компании «Первый Бит», проектный офис Павелецкая. Клиента впечатлил большой опыт «Первого Бита» в автоматизации кадрового учета и рекомендации других клиентов. Команда «Первого Бита» проанализировала текущую работу «Инокстрейд» и приступила к внедрению «1С:ЗУП 3.1 Корп».

Ведение кадрового учета в отдельной конфигурации позволяет снизить доступ к персональным данным до минимума. Отдельный контур выстраивает дополнительную «стену безопасности» вокруг персональных данных. Сотрудники, работающие в основной системе «1С:Комплексная автоматизация», не имеют к ним доступа и видят только в обобщенном виде. Таким образом, компании могут сузить круг сотрудников, имеющих доступ к чувствительной информации и снизить риск утечек.

«Одной из особенностей проекта стало то, что наши специалисты перенесли все документы за последние два года в новую систему, создав абсолютный аналог исторической системы в части документов, справочников, других элементов системы, вплоть до воссоздания всех личных данных сотрудников», – сказала Татьяна Обач, руководитель проектов компании «Первый Бит».

«Все неточности и вопросы, с которыми столкнулись при сложном переносе данных, оперативно исправлялись сотрудниками проектной команды «Первого Бита». Отдельно хотим отметить высокую клиентоориентированность и оперативность в решении вопросов», – сказала заместитель генерального директора «Инокстрейд» Светлана Чернышова.

В результате работы ИТ-интегратора «Первый Бит» в «Инокстрейд» повысилась безопасность данных о сотрудниках, работа компании стала полностью соответствовать законодательству в работе с персональными данными. Благодаря отдельной конфигурации «1С:ЗУП 3.1 Корп» обновление программы происходит быстро и без трудностей.

Помимо этого, компании стали доступны дополнительные возможности расширенной версии «1С:ЗУП Корп»: работа с кандидатами, обучение сотрудников, ведение кадрового резерва, планирование потребности в кандидатах, мотивация по грейдам и льготам, мероприятия по охране труда.