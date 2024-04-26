Firebird Conf 2024 — конференция-практикум для разработчиков и пользователей СУБД

6 июня в Москве пройдёт конференция для разработчиков, администраторов и активных пользователей СУБД Firebird — знаковое событие, которое объединяет ИТ-сообщество каждый год и становится местом, где формируются новые профессиональные связи и рождаются проекты. Как и в прошлом году, организатором конференции выступает РЕД СОФТ.

Программа конференции включает в себя такие темы, как:

Новые возможности в СУБД Firebird 6.0 и Ред База Данных 6.0

Firebird в высоконагруженной системе мониторинга сети

Особенности миграции с MS SQL Server на СУБД Firebird

Средства разработки для Firebird

Полнотекстовые движки в СУБД Firebird

Обеспечение решения вопросов производительности Firebird при управлении командой разработчиков

IBProvider - реализация промышленных интерфейсов для СУБД Firebird

В этом году участников конференции ждут технические доклады с разбором кейсов и возможность задать вопросы экспертам.

Среди спикеров ― эксперты ИТ-отрасли и контрибьюторы Firebird. Это отличная возможность обрести новые полезные знакомства, получить удовольствие от интересных выступлений и открыть для себя актуальные тренды ИТ-сообщества.

Предусмотрены активности за пределами конференц-зала. Гости Firebird Conf смогут:

Посетить ИТ-стенды . Например, стенд для миграции, на котором можно будет наглядно изучить принципы миграции БД.

. Например, стенд для миграции, на котором можно будет наглядно изучить принципы миграции БД. Проверить свои навыки и пройти сертификацию для администраторов СУБД Ред База Данных . Участники, успешно прошедшие тестирование, получат сертификат от РЕД СОФТ.

. Участники, успешно прошедшие тестирование, получат сертификат от РЕД СОФТ. Нетворкинг. Конференция станет площадкой для обмена опытом и местом встречи экспертов отрасли.

Местом проведения станет Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве. Это уютное пространство с просторным зрительным залом. На протяжении всей конференции можно выпить кофе, перекусить и приятно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы освободившимся спикерам и познакомиться с новыми людьми.

До 26 мая действует скидка 30%, которая активируется по промокоду FBCONF30 на сайте конференции. Билет могут приобрести как физические, так и юридические лица.

Об организаторе Firebird Conf 2024

РЕД СОФТ — российский разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем.