«Авито Работа»: треть россиян в возрасте 18–25 лет находят подработку менее чем за три дня

«Авито Работа» провела опрос 2000 молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет и задала им вопросы об их опыте поиска подработки. Аналитики выяснили, что у большинства (76%) молодых россиян уже есть опыт подработки. Из тех, у кого уже был такой опыт, треть (33%) молодых россиян находили подработку за срок до трех дней, причем так быстро выбирают подработку чаще респонденты мужского пола (37%), чем женского (29%). Чаще всего до трех дней на поиск подработки уходит у молодежи из Дальневосточного округа (50% опрошенных). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

У 22% респондентов на поиск подработки уходило от четырех дней до недели. От восьми дней до двух недель искали подработку 11% молодых россиян.

Сроки, за которые молодые россияне 18–25 лет находят подработку

Наиболее важные критерии при выборе подработки для молодежи, которая участвует в таком формате работы — уровень зарплаты (54%), удобный, гибкий график (43%) и возможность совмещать подработку с учебой (22%). Для девушек удобный график работы (47%) и возможность совмещать работу с учебой (25%) оказались более важными, чем для мужчин (39% и 18% соответственно).

21% молодых россиян при поиске подработки обращают внимание на ее близость к дому, и столько же опрошенных считают важным получить на подработке полезные навыки и опыт.

Приоритеты молодых россиян 18–25 лет при поиске подработки

Большинство россиян (84%) в возрасте 18-25 лет считают, что опыт подработки необходим для приобретения важных жизненных и профессиональных навыков. Чаще такое мнение разделяют молодежь из небольших городов с численностью населения менее 100 тыс. человек (87%), а также жители Северо-Кавказского и Уральского округов (93% соответственно).

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