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«Яндекс Карты» создали 3D-модели городских скверов и парков

В «Яндекс Картах» появилось более 4 млн 3D-моделей деревьев. Реалистичные зеленые зоны теперь есть на карте Москвы в пределах МКАД и Санкт-Петербурга, включая Петергоф. Это поможет пользователям выбрать место для прогулки или оценить район при покупке квартиры. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Озеленять» парки, скверы и улицы «Картам» помогает нейросеть. По спутниковому снимку она определяет характеристики и координаты деревьев. А затем ставит на нужное место 3D-модель хвойного или лиственного дерева, подходящую по высоте и размеру кроны. В зеленых зонах, где деревья стоят слишком плотно, или вблизи дорог массив немного прореживается, чтобы не перегружать приложение и не мешать навигации.

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Яндекс
«Яндекс Карты» создали 3D-модели городских скверов и парков

Нейросеть добавила на карту 21 тыс. хвойных и около 4 млн лиственных деревьев. Их 3D-модели теперь есть в 2000 парках и скверах Москвы и Петербурга, а также во дворах и на улицах обоих городов. Это еще один шаг к карте нового поколения, где объекты выглядят реалистично и узнаваемо.

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«Яндекс Карты» — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, находить места и строить до них маршруты на любом транспорте и пешком. В приложении можно легко найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. «Каждый» месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 млн человек.

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