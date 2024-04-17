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ВТБ тестирует собственную метавселенную

ВТБ тестирует собственную метавселенную — трехмерное интерактивное пространство для виртуального взаимодействия пользователей. Проект обладает потенциалом для реализации нового формата предоставления услуг, в том числе открытия банковских киберофисов. Демонстрация метавселенной состоялась в рамках Data Fusion 2024: в ней прошла одна из сессий конференции.

Сегодня платформа насчитывает несколько виртуальных локаций, которые активно тестируются в банке для проведения внутренних совещаний технологических команд, адаптации новых сотрудников и т.д. Такой формат объединяет лучшее от офлайн- и онлайн-коммуникаций, включая широкий перечень инструментов геймификации, а также взаимодействие с различными 3D-объектами.

Пользователи принимают участие в «метамероприятиях» в виде 3D-аватаров или в более привычном формате присутствия — при помощи видеозвонка, который осуществляется за счет интеграции метавселенной с российской коммуникационной платформой DION.

Метавселенная — собственная разработка ВТБ, созданная подразделением по работе с инновациями банка. Сейчас ВТБ использует метавселенную как продукт для собственных нужд. При этом она открыта для интеграции с другими цифровыми системами, продуктами и сервисами, в том числе цифровыми аватарами и виртуальными голосовыми помощниками.

«Мы видим значительный потенциал в технологии и развитии платформы. Уже сегодня она дает качественно новый уровень пользовательского взаимодействия, сочетающий лучшее от онлайн- и оффлайн-коммуникаций. В будущем у пользователей появится возможность увидеть буквально изнутри любое технологическое решение, продукт или сервис банка, рассмотреть его во всех деталях. Это позволит нам дать принципиально новые возможности тем командам банка, которые напрямую взаимодействуют с клиентами в самых разных сценариях», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления ВТБ.

На конференции Data Fusion метавселенная позволила наглядно рассказать о том, как будут развиваться технологии искусственного интеллекта в будущем. Платформа была выбрана в качестве виртуальной площадки, на которой представители технологических стартапов рассказали о трендах в развитии технологий ИИ, о том, какие новые сервисы будут востребованы в будущем: например, технологии анализа эмоций пользователя, вспомогательные сервисы по обработке больших объемов документов и ряд других.

erid:2SDnjf2AHehРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/

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