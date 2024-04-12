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На региональном портале появился бесплатный онлайн-сервис для заключения договоров ветеринарных услуг

Фермеры и сельхозпредприятия Московской области получили возможность заключить договор на оказание ветеринарных услуг в электронном виде. Новый сервис стал доступен на портале госуслуг Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация услуг позволяет оперативно решать возникающие вопросы без лишних обращений в различные учреждения. Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня. Ранее предпринимателям в сфере сельского хозяйства приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления. Теперь достаточно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете на региональном портале», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Предприниматели, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют мясо, рыбу, мясные и рыбные продукты, молоко, сыры, могут заключить договор на оказание услуг в области ветеринарии. Это позволит проверять состояние здоровья сельскохозяйственных животных, контролировать качество и безопасность продукции.

Услугой «Заключение договора на оказание ветеринарных услуг» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. В рамках цифрового сервиса можно заключить договоры на оказание ветеринарных услуг, утилизацию биологических отходов, на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ветеринарное сопровождение ярмарки, на оказание лабораторных услуг.

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Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через учетную запись ИП или юрлица либо как представитель организации и заполнить поля электронной формы. Кроме того, для подписания договора нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Онлайн-услуга по регистрации договоров предоставляется бесплатно.

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