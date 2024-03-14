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Заменить Miro стало ещё проще: у российской онлайн-доски появилась аудиосвязь

Онлайн-платформа Pruffme первой среди российских сервисов сделала аудиосвязь на своих досках — функция уже доступна в облачной версии, в коробочной появится в ближайший месяц.

Создать созвон можно теперь одним кликом

Представьте, вы работаете с коллегами на онлайн-доске над проектом, и вам нужно срочно голосом обсудить возникший вопрос. Аудиосвязь на доске позволяет сэкономить время — не нужно создавать вебинарную комнату и отправлять ссылку коллегам, достаточно просто кликнуть по одной кнопке на доске, и вы включитесь в разговор.

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А если аудио недостаточно, в Pruffme есть своя вебинарная комната, которая отлично работает в связке с доской. Подключайтесь с видео, приглашайте коллег на совещания или брейнштормы и создавайте доску прямо в комнате или открывайте созданную ранее.

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Все инструменты для бизнеса в одном месте

Онлайн-доска Pruffme существует на рынке уже больше 3 лет и в последний год активно растет — например, в 2023 все показатели увеличились в два раза: количество созданных досок насчитывает уже более 80 тыс., количество владельцев досок — более 15 тыс.

Сегодня команда разработки направила весь фокус на продуктовые и маркетинговые команды и выстроила свою дорожную карту так, чтобы максимально облегчить переход российского бизнеса с популярного зарубежного решения Miro на отечественную доску.

За прошлый год Pruffme значительно ускорила работу доски, увеличила пространство и количество редакторов, выпустила в релиз нужные бизнесу функции:

  • Импорт досок из Miro, чтобы не переносить весь контент вручную.
  • Коробочное (on-premise) решение, чтобы развернуть доски на своих серверах и не беспокоиться о безопасности данных.
  • Управление доступом, чтобы разграничивать права участников.
  • Единый вход (SSО), чтобы стандартизировать вход сотрудников и обезопасить свои доски от внешних наблюдателей.
  • API-методы для интеграции с таск-сервисами, чтобы работать было быстрее и комфортнее.
  • Привычные для пользователей Miro паттерны управлению мышью и адаптация для тачпадов, чтобы не переучиваться.

Чтобы компаниям было проще организовать кросс-командную работу, разработчики доски Pruffme сделали фреймы и улучшили функционал слайдов — разные отделы могут работать на разных слайдах, чтобы не мешать друг другу, но при этом вся информация о проекте будет храниться на одной доске. Например, вы создали доску для проекта по запуску нового продукта, где на одном слайде команда разработки строит дорожную карту, а на другом маркетологи продумывают план продвижения.

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Дальше — еще больше функций для команд

За 2023 год команда разработки доски Pruffme выпустила 116 обновлений и не собирается на этом останавливаться.

В планах на весну и лето завершить работу над канбан-доской с карточками задач, чтобы визуально проще было отслеживать статус задач и другую информацию по проекту, выпустить интеллект-карты (mind map) с автоматическим выравниванием ячеек и инструменты для покер-планирования, добавить историю изменений.

Также команда планирует сделать кабинет администратора в on-premise, чтобы можно было управлять всеми досками, созданными сотрудниками внутри закрытого контура.

Чтобы больше узнать про функционал российской доски и получить бесплатную демонстрацию сервиса, оставляйте заявку на сайте Pruffme.

erid:LjN8KUDjEРекламодатель: ООО "Пруффми"ИНН/ОГРН: 7811177643/1157847085285Сайт: https://pruffme.com/

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