Нейросеть ReText.AI запустит генерацию текста с проверкой грамматики с помощью VK Cloud

Нейросеть для работы с текстами ReText.AI в рамках развития гибридной инфраструктуры объявила о начале сотрудничества с VK Cloud. Теперь сервис использует два дублирующих друг друга облака, одно из которых — VK Cloud. Такой подход позволил увеличить отказоустойчивость и снизить затраты.

В процессе создания стабильной и экономичной инфраструктуры нейросеть пришла к необходимости использования облачных сервисов и занялась поиском провайдера с программой поддержки стартапов. Решением этой задачи стал VK Cloud. Сервис перенес данные на платформу всего за 2 месяца, а в результате смог в несколько раз увеличить SLA для ресурсов, оптимизировать расходы на инфраструктуру и выйти на самоокупаемость. Все это позволило ReText.AI перенаправить силы команды в развитие нового функционала.

«Во время работы мы никогда не забываем о социальной и экономической значимости нашего продукта. Демонстрация прогресса в области искусственного интеллекта укрепляет позиции страны как центра инноваций и технологического развития. А улучшение качества текстов на русском языке может также поддержать распространение и сохранение русского языка и культуры», — сказала Елена Райтс, сооснователь и директор по маркетингу ReText.AI.

Так, запуск генерации текста с проверкой грамматики с помощью VK Cloud может помочь пользователям улучшить свои навыки письма за счет модернизированных инструментов проверки грамматики. Компании теперь смогут создавать более качественные тексты, что повысит эффективность их коммуникации и улучшит репутацию бренда среди аудитории.

Помимо этого, усовершенствованная автоматизация процесса написания текстов и проверки грамматики позволит сэкономить время и ресурсы компаний, что в итоге может способствовать экономическому росту. А носители других языков, изучающие русский, получат ценный инструмент для улучшения своих навыков написания и понимания речи.