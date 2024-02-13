Мобильный интернет «МегаФона» в Андроповском округе Ставропольском крае стал быстрее

Более трех тысяч жителей в селах Янкуль и Красноярское Ставропольского края получили возможность быстрее загружать онлайн-сервисы на смартфонах и других электронных устройствах. Благодаря дополнительному телеком-оборудованию, установленному связистами «МегаФона», скорость передачи данных у оператора в этих населенных пунктах выросла на 11%.

Янкуль и Красноярское находятся в пределах Ставропольской возвышенности. Из-за такого расположения сюда не всегда долетал сигнал мобильной связи. Новые объекты инфраструктуры позволяют теперь в любой части сел пользоваться сетью с комфортом: загружать фото и видео, смотреть фильмы онлайн без задержек воспроизведения на скорости до 40 Мбит/с.

Высокую востребованность интернета у сельчан подтверждает и аналитика оператора. В январе абоненты в этих населенных пунктах уже скачали около 300 ГБ информации. Этого хватит, чтобы загрузить 100 фильмов на домашний кинотеатр с разрешением свыше двух тысяч пикселей.

«Мы регулярно улучшаем качество покрытия в сельской местности, ориентируясь на анализ потребления интернета. Расход трафика у абонентов в малых населенных пунктах повышается с каждым годом, в 2023 прирост составил более 15 %. Сегодня нет района или города на Ставрополье, которого бы не коснулись цифровые изменения. Только за последние 6 месяцев наши специалисты построили и модернизировали порядка 200 объектов инфраструктуры», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.