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Внедрение модели планирования S&OP от BIA Technologies обеспечивает рост операционных показателей до 10%

Внедрение модели планирования S&OP от BIA Technologies обеспечивает рост операционных показателей до 10%. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Одним из рассматриваемых решений стала целостная модель планирования S&OP (планирование продаж и операций). Внедрение данного продукта на предприятии позволяет на 20% сократить сроки планирования и на 50% снизить его трудоемкость, что приводит к росту операционных показателей на 5-10%. Это подтверждается реальными кейсами из разных сегментов рынка. Так, крупный производитель пищевых продуктов столкнулся с трудностями в распределенном планировании продаж. До этого в компании использовался ручной метод расчета потребности закупок. После внедрения S&OP-модели точность планирования повысилась на 7%, скорость — на 20%, а финансовые показатели — на 6%.

«Сегодня мы наблюдаем перестройку логистических процессов: меняется пул поставщиков, объемы и направления в цепях поставок. Компании, которые обрабатывали данные с помощью программ для работы с электронными таблицами в ручном режиме, столкнулись со сложностями, так как на создание новых сценариев и анализ результатов тратится много времени. Это, в свою очередь, приводит к отставанию от конкурентов. Оперативно решить подобные трудности позволяет S&OP-модель, которая включает автоматические инструменты быстрого реагирования на изменения рынка. Гибкость и высокая скорость адаптации дает значимые преимущества бизнесу, что благоприятно сказывается и на финансовых показателях», — сказал руководитель направления бизнес-математики BIA Technologies Юрий Кузьмин.

Данный инструмент значительно ускоряет планирование и принятие решений. При этом сквозными и прозрачными становятся все этапы процесса — от подготовки и консолидации данных до проверки, согласования и финального утверждения плана.

Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке?
Цифровизация

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BIA Technologies — интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов: входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.). С 2014 г. компания реализует проекты цифровой трансформации транспортного сектора, входит в топ-10 крупнейших поставщиков систем управления складом (WMS) в России (TAdviser, 2023г.), а также в топ-10 крупнейших интеграторов решений «» (TAdviser, 2023 г.). Имеет собственный Центр экспертизы в области искусственного интеллекта и математической (комбинаторной) оптимизации бизнеса, предлагает клиентам решения с использованием инструментов имитационного моделирования, интегрированного планирования и BI.

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