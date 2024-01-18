Нечем дышать: половина офисных сотрудников в России недовольны качеством воздуха на рабочем месте

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и архитектурное бюро Adetail провели опрос среди сотрудников компаний в России об их удовлетворенностью офисами. В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. работников из разных регионов России. Согласно исследованию двух компаний, каждый второй (50%) сотрудник недоволен качеством воздуха и назвал его одним из факторов, негативно влияющих на качество работы. Об этом CNews сообщили представители Adetail.

Неприемлемое качество воздуха — самая популярная категория для улучшения офиса по мнению работников российских компаний. На втором месте топа пожеланий – акустика (42%), на третьем – комфортная мебель (41%), далее – оборудование (39%) и живые растения (32%).

Средняя удовлетворенность офисом у работников составила всего 6,7 баллов из 10.

Кроме того, hh.ru и Adetail исследовали, чего сотрудникам не хватает для большей эффективности, насколько комфортно люди чувствуют себя в разных частях офиса, и как работа в разных зонах влияет на продуктивность.

Наиболее эффективными себя сотрудники ощущают себя в собственных кабинетах или закрытых пространствах, где можно сконцентрироваться, — так ответили 54% и 37% соответственно. В то же время, сотрудники ИТ и маркетинга чаще других отмечали, что им нравится работать в лаунжах или неформальных зонах – 17% и 14%. Главным требованием для продуктивной работы назвали хорошее оборудование (78%) и удобную мебель (58%).

Среди пространств, которые работники, хотели бы добавить в свои офисы лидируют зоны для отдыха – 47%. На втором месте – закрытые рабочие места, где можно сконцентрироваться – 40%. Другими популярными запросами стали террасы/крыши с садом (32%), удобные call-румы (31%) и тренажерные залы (32%).

Опрос проводился с помощью сервиса kakdela – инструмента hh.ru для сбора обратной связи. Он бесплатный и позволяет компаниям узнавать о самочувствии сотрудников, оценивать уровень вовлеченности, лояльности и других показателей.

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Анна Дыханова, основатель и директор архитектурного бюро Adetail: «Результаты опроса в который раз подтверждают то, о чем мы говорим постоянно. Инженерные системы, акустика и эргономика – приоритет. Сначала нужно позаботиться о том, чтобы пространство офиса удовлетворяло фундаментальные потребности сотрудников, и только потом браться за внедрение передовых технологий или других экстраординарных решений, взвешенно оценивая необходимость их применения для вашего бизнеса».

Марина Лобынцева, административный директор hh.ru: «Комфортное рабочее пространство — важный фактор для не только для повышения эффективности и производительности сотрудников, но и для их удержания и лояльности к работодателю. Сегодня в тренде развитие офисного пространства с минимальными границами между работой и домой, в котором есть место и детям, и семье. Человекоцентричность и бережное отношение должны получать свое воплощение, в том числе через рабочее пространство, где в центре внимания находится человек, его профессиональные и личные интересы, стремления, возможности, а также элементарное удобство».

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Adetail – архитектурное бюро, с 2016 г. оказывает услуги в области разработки проектных решений: от создания архитектурной концепции и получения необходимых согласований до управления проектными работами, координации смежных разделов и контроля реализации проекта.

hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.