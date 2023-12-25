«Контур» запустил автоматический перевыпуск сертификатов электронных подписей

Сервис «Контур.КЭДО» первым на рынке запустил автоматический перевыпуск сертификата неквалифицированной электронной подписи (НЭП). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В кадровом электронном документообороте (КЭДО) с помощью НЭП подписывают большинство кадровых и внутренних документов компании: трудовой договор, заявление на отпуск, инструктажи и др. По подсчетам «Контур.КЭДО», НЭП составляют 94% от числа всех видов электронных подписей, которые компании используют для ЭДО с сотрудниками.

Сертификат неквалифицированной электронной подписи перевыпускают ежегодно — для этого каждому работнику нужно повторно проходить идентификацию через госуслуги или удостоверяющий центр и отправлять заявление на выпуск новой подписи. Сам перевыпуск подписи занимает не более 15 минут, но кадровику приходится вручную мониторить сроки действия всех сертификатов — именно ручные поиск, отбор и инициация выпуска значительно тормозят процесс. Организации с тысячами сотрудников нанимают для этой цели администратора или даже нескольких.

Теперь пользователи сервиса КЭДО от «Контура» могут подключить автоматизированный перевыпуск сертификата НЭП для всех сотрудников компании нажатием одной кнопки. Сервис сам определит тех, у кого заканчивается действие НЭП, и инициирует перевыпуск этих сертификатов. Такая функциональность позволяет полностью отказаться от ручного мониторинга сертификатов ЭП.

Юлия Попова, руководитель продукта «Контур.КЭДО»: «Автоматический перевыпуск НЭП поможет ускорить работу с большим числом сотрудников в системе КЭДО. Например, если в компании работают 10 тыс. сотрудников и половине из них необходимо одновременно перевыпустить сертификаты НЭП, то за три дня до истечения срока действия сервис автоматически запустит перевыпуск подписей для 5 тыс. работников. Кадровому специалисту не придется вручную искать каждый «просроченный» сертификат и делать заявки на обновление для каждого сотрудника.С начала декабря автоматический перевыпуск уже подключили 23% клиентов «Контур.КЭДО», ожидаем, что к апрелю 2024 г. этот показатель вырастет до 80%.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.