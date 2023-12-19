Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Разработчикам приложений для Android доступны новые места для показа рекламы в RuStore

Владельцам и разработчикам мобильных приложений для Android доступны новые места для показа рекламы в RuStore. С помощью «VK Рекламы» издатели могут продвигать свои сервисы в разделах «Игры» и «Приложения», а также показывать объявления аудитории, которая вероятнее установит их на смартфон.

ML-модели рекламной платформы учитывают информацию о мобильном приложении, которая доступна в карточке, а также данные о ее просмотре. Это позволяет увеличивать эффективность продвижения: объявления видят пользователи, которые интересовались сервисом определенной тематики.

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?
Бизнес

Алгоритмы «VK Рекламы» выбирают место для показа объявлений в зависимости от категории мобильного приложения. Если издатель продвигает казуальную игру для смартфона, объявление увидят посетители раздела «Игры». В случае с продвижением мобильного сервиса банка или маркетплейса реклама будет транслироваться в блоке «Приложения».

Для запуска кампании необходимо выбрать объект «Мобильное приложение» и добавить в рекламном кабинете ссылку на сервис в магазине. В качестве места для размещения рекламы нужно выбрать «Нативное размещение»: реклама отобразится в разделах «Игры», «Приложения» или «Интересное». Показывать объявления также можно в поисковой выдаче RuStore, а также на других проектах VK и в рекламной сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 простых шагов: как заменить Jira

Google запрещает сторонние cookies в Chrome. Это грозит «поломать» множество сайтов и перевернуть весь рынок интернет-рекламы

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

В России аномально выросло число бот-атак на онлайн-магазины и аптеки

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще