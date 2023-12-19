Московская компания «ВМ каталог» разработала робота для животноводческих комплексов

Московская компания «ВМ каталог» разработала робота для животноводческих комплексов. Устройство контролирует питание крупного рогатого скота и освобождает персонал от рутинного ручного труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московские промышленники создают инновационные продукты и выпускают высокотехнологичные устройства для облегчения трудоемкого человеческого труда. Например, столичная компания «ВМ каталог» разработала робота для животноводства. Он контролирует питание крупного рогатого скота на животноводческих комплексах и фермах. В середине 2022 г. были начаты испытания, и в 2023 они подошли к концу. Производитель планирует выпускать 100 устройств в год», – сказал Владислав Овчинский.

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Робот ездит вдоль стойл и пополняет запас еды крупному рогатому скоту. Основная цель – автоматизировать процессы кормления животных и упросить работу людей. С помощью приложения человек может отслеживать динамику потребления пищи, заряд робота, а также составить рацион и проанализировать питательность кормов.

«Мы начали разработку робота в конце 2021, а к 2023 г. был готов финальный образец. В первом квартале 2024 планируем подписать контракты с потенциальными покупателями и начать массовое производство. В создании нашего устройства научное сопровождение оказывает «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ». Ранее подобные проекты реализовывали только за границей», – сказал генеральный директор компании Евгений Никитин.