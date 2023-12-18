МКБ защитил сеть банкоматов российским решением SoftControl TPSecure

МКБ (Московский кредитный банк) внедрил на сети банкоматов российское решение SoftControl TPSecure.

Решение SoftControl TPSecure создает изолированную среду и сохраняет банкомат в исправном и прогнозируемом состоянии при любых попытках деструктивного воздействия. Средство защиты автоматически адаптирует настройки защиты при изменении программной конфигурации защищаемого устройства.

Меры защиты реализованы на точных математических методах оценки легитимности исполняемого программного обеспечения, что исключает ложноположительные срабатывания и не влияет на быстродействие защищаемых процессов и приложений.

«Обеспечение безопасности финансовых операций через банкоматы МКБ является залогом повышения уровня доверия наших клиентов. Отмечу, что гибкость настроек, оперативная техподдержка и удобная консоль управления в рамках TPSecure способствуют комфортному использованию данного продукта, а главное — эффективной защите банкоматов от большого числа угроз», — комментирует Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности МКБ.





«Мы рады предоставленной возможности участия в интересном проекте с МКБ. После проведения программы обучения и пилотных испытаний внедрение прошло быстро. В совместных планах — проектирование и разработка новой функциональности решений для контроля и мониторинга эксплуатационных воздействий на инфраструктуру», — заявил Светозар Яхонтов, ARUDIT SECURITY.

МКБ (Московский кредитный банк) — универсальный частный банк, предоставляющий широкий спектр банковских и инвестиционно-банковских услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и физических лиц, в том числе услуги private banking. Входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. Работает на российском финансовом рынке с 1992 года.

Компания Arudit Security - разработчик передовых программных решений в сфере информационной безопасности, была образована в 2021 году в Москве и является преемником проекта SafenSoft. АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ осуществляет разработку, техническую поддержку программных продуктов линейки SoftControl и распространяет программные продукты линейки SoftControl на территории Российской Федерации и стран СНГ через дистрибьюторскую сеть.