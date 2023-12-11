Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса и выяснила, какие ожидания у них от рынка труда в наступающем 2024 г. Опрос проводился среди 529 российских компаний с 7 по 30 ноября 2023 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Большинство компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 г., чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). Работодатели из сфер машиностроения и оборудования (78%), добычи и переработки ископаемых (70%) и строительства (66%) в большей степени собираются повышать заработную плату. В то же время чуть больше половины ИТ-компаний (53%) планируют повысить оклады.

Кроме того, почти три из четырех компаний ожидают повышения затрат на персонал в 2024 г. 80% бизнесов с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек готовы к этому. Подавляющее большинство представителей гостиничного и ресторанного бизнеса (94%) ожидают увеличение затрат на персонал в 2024 г. Следом идут работодатели из ритейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).

Основная часть компаний (62%) ожидает увеличения численности персонала, особенно представители малого (63%) и среднего бизнеса (64%)

84% компаний из сферы машиностроения ожидают увеличения штата сотрудников. Также планируют нанимать новый персонал компании из ИТ (69%), строительства (66%), финансов (64%) и услуг для бизнеса и населения (59%).

Интересно, что несмотря на планы по приему новых сотрудников, большинство (64%) респондентов абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 г. Наибольшая доля согласных с этим утверждением среди представителей сфер строительства, гостиничного бизнеса и розничной торговли.

Станислав Логинов, Департамент информатизации Тюменской области: Мы первыми реализовали двустороннюю интеграцию СЭД с платформой обратной связи ИТ в госсекторе

Кроме того, компании поделились оценками своего положения на рынке в 2024 г. Больше трети (38%) строят оптимистичные прогнозы. Это лучший показатель за последние три года. Так, в 2021 и 2022 гг. лишь каждая десятая компания была настроена позитивно. Чаще остальных оптимистичный прогнозы строят представители малого бизнеса (46%) и корпорации (40%).

В топ-5 компаний по отраслям, позитивно настроенных на 2024 г., вошли представители финансовой сферы (47%), машиностроения (38%), услуг для бизнеса и населения (34%), строительства (27%) и FMCG (25%). Среди ИТ-компаний лишь каждый пятый представитель (23%) оценивает позитивно свое положение в 2024 г.

***

HeadHunter (hh.ru) — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.