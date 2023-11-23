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Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink настроил интеграцию с «Битрикс24»

Пользователи платформы кадрового ЭДО HRlink смогут оформлять и подписывать заявления и приказы, связанные с HR, прямо в онлайн-сервисе «Битрикс24». Интеграция HRlink с облачной экосистемой «Битрикс» повысит скорость оформления документов и облегчит работу кадрового отдела.

Интеграция онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» и платформы кадрового ЭДО HRlink будет способствовать развитию экосистемного подхода к ИТ в российском бизнесе. HR-специалисты смогут вести через «Битрикс24» кадровое делопроизводство, а сотрудники — подписывать в онлайн-сервисе HR-документы. Для пользователей будут доступны все виды электронных подписей, которые используются на платформе HRlink.

Функциональность HRlink будет доступна через «Битрикс24» в режиме единого окна. Это значит, что сотрудникам не нужно будет создавать дополнительные аккаунты, хранить пароли от них, а также переходить из одного бизнес-приложения в другое в процессе работы. Это еще больше ускорит оформление кадровой документации.

Для начала работы достаточно будет скачать приложение HRlink, разработанное специально для внутреннего маркета «Битрикс24». Сейчас приложение находится на этапе бета-тестирования. Оно появится на маркете «Битрикс24» в первом полугодии 2024 г.

«Мы стараемся сделать процесс оформления кадровых документов еще быстрее и удобнее. Команда HRlink внедряет технологию искусственного интеллекта для решения проблемы задержек с подписанием приказов и заявлений. А благодаря интеграции HRlink с экосистемой "Битрикс" можно вести кадровое делопроизводство и оформлять документы без переключения между окнами и приложениями», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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