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X-Com масштабировала сетевую инфраструктуру НПЦ им. Соловьева

Группа компаний X-Com завершила проект развития локальной вычислительной сети (ЛВС) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева» (ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ). В результате построена надежная технологическая база для внедрения системы охранного видеонаблюдения.

Инженеры проектной команды X-Com провели аудит сетевой инфраструктуры заказчика и изучили проект будущей системы видеонаблюдения, включая схемы размещения активного оборудования и его спецификацию. Полученные сведения позволили разработать экономически и технологически обоснованный проект развития ЛВС учреждения и сформировать оптимальный набор сетевого оборудования.

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Для организации линий связи между видеокамерами и регистраторами были выбраны 48-портовые гигабитные управляемые коммутаторы PoE+ уровня 2+ TP-Link TL-SG3452XP. Совокупный бюджет всех PoE-портов, соответствующих стандартам PoE+ 802.3af/at, составляет 500 Вт, благодаря чему к ним может подключаться все необходимое оборудование. Использование одного кабеля Ethernet для передачи данных и питания позволяет сократить затраты на прокладку дополнительных питающих кабелей. Все оборудование интегрировано в информационную систему заказчика, выполнены необходимые пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и тестирование.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого тендера, проведенного среди системных интеграторов и поставщиков сетевого оборудования. При рассмотрении конкурсных заявок наряду с финансовыми условиями оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для государственных медицинских учреждений. Большинством голосов конкурсной комиссии победителем была признана компания X-Com.

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