Холдинг «Т1» представил инструмент для анализа криптовалютных транзакций

Холдинг «Т1» объявил о запуске решения для мониторинга криптовалютных операций «Инчейн».

«Инчейн» — это продукт для отслеживания цепочек криптовалютных транзакций. Он позволяет определять участников рынка и их контрагентов, выявлять реквизиты обменных пунктов криптовалюты, а также проводить расследования по движению средств. Решение разработано для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе.

Инструмент позволяет проверять транзакции на предмет легализации незаконных доходов. У сотрудников комплаенс-подразделений банков есть возможность определять тип операции и профиль физического лица, например, криптоинвестора, получающего выгоду, расследовать всю цепочку движения криптовалюты от момента покупки и выявлять прохождение через недобросовестных провайдеров виртуальных активов, таких как теневые маркетплейсы или обменники. Одна из ключевых возможностей решения — проверка легальности трансграничных переводов. В условиях международных ограничений разработка поможет выявлять криптовалюту с высоким уровнем риска и блокировать ее движение в другое государство. Решение способствует выполнению методических рекомендаций Банка России №16-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.

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«Спрос россиян на транзакции в криптовалюте растет: число пользователей таких цифровых активов уже сейчас превышает 14 млн человек. Вместе с этим увеличивается и количество преступных схем: более половины финансовых пирамид в прошлом году задействовали криптовалюту. Мы разработали отечественное решение для анализа и регулирования таких операций и уверены, что оно принесет пользу государству, бизнесу и обществу, в частности, поможет поддерживать финансовую стабильность и безопасность экономики. Особенно актуальным «Инчейн» становится в условиях санкционных ограничений, когда криптовалюта — один из способов международных расчетов. Решение охватывает 90% от общего объёма криптовалютного рынка, отслеживает движение уже более 30 криптовалют, и сегодня это перспективная разработка, которая будет востребована на финансовом рынке», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

Россия — одна из немногих стран, в которой есть собственный программный инструмент для мониторинга криптовалютных транзакций. У «Инчейна» большой экспортный потенциал, и в будущем он может быть широко востребован за рубежом, считают в компании.