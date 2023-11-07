Разделы

Бизнес
|

9 ноября состоится онлайн-встреча МегаФона ПроБизнес «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис»

9 ноября 14:00 на онлайн-встрече МегаФона ПроБизнес обсудим актуальную ситуацию на рынке, тренды и драйверы, риски и преимущества внедрения решений кибербезопасности с топ-экспертами в ИБ.

Сфера информационной безопасности в России активно развивается, несмотря на уход иностранных провайдеров ПО и растущую потребность в кадрах. Появляются новые технологии, которые позволяют обеспечить защиту цифровой инфраструктуры сразу на нескольких уровнях. Одни из наиболее перспективных технологий — облачные. На встрече «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис» эксперты Kaspersky, VK Cloud, Positive Technologies и МегаФона ПроБизнес расскажут, как облачные решения позволяют обеспечить безопасность и своевременный бэкап инфраструктуры и отдельных ее элементов, а также:

  • В чем отличие MSSP от SECaaS и стоит ли доверять безопасность третьим лицам?
  • Какие сервисы можно покупать по облачной модели? Что лучше оставить внутри компании?
  • Какие прогнозы развития рынка информационной безопасности?

Присоединиться к мероприятию можно тут.

erid:LdtCKAHNYРекламодатель: ПАО МегаФонИНН/ОГРН: 7812014560/1027809169585Сайт: https://moscow.megafon.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи

Скрытные шпионские инструменты для iPhone составляют конкуренцию знаменитому Pegasus

Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Приложения и сервисы для организации рабочего процесса: выбор ZOOM

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Показать еще

Наука

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода
Показать еще