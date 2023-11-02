Менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как эйчары относятся к искусственному интеллекту в рекрутинге. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

На вопрос, использует ли компания искусственный интеллект в подборе персонала, утвердительно ответили только 2% представителей работодателей: чаще всего речь велась о чат-ботах, которые отбирают резюме и/или отклики по заданным параметрам, отвечают на вопросы и тестируют соискателей, передают информацию в базу данных. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

98% опрошенных ответили, что не прибегают к помощи искусственного интеллекта при найме. Учитывая тот факт, что многие из них активно используют HR-боты, можно сделать вывод, что на рынке труда сложилось устойчивое отношение к ботам как к удобной и полезной технологии, но за полноценный искусственный интеллект в человеческом понимании этого слова эйчары их не считают.

В возможность полностью передать подбор персонала искусственному интеллекту эйчары не верят, а вот часть своих функций на него готовы переложить 28% представителей компаний. Судя по комментариям респондентов, речь идет также об HR-автоматизации. Так, главная боль — первичный отбор резюме по параметрам (особенно в массовом найме). Рекрутеры хотели бы поручить искусственному интеллекту проведение вводных интервью и тестирование (как профессиональное, так и личностное). Часть опрошенных мечтает о том, чтобы нейросеть писала за них тексты вакансий.

55% рекрутеров против искусственного интеллекта в подборе, они не верят в возможность роботизации даже части своих функций.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 203

Время проведения: 10 октября – 1 ноября 2023 года.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.