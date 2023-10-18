Банк «Русский стандарт»: до 85% выросла доля покупок смартфонов китайских брендов среди самых популярных мировых марок

Банк «Русский стандарт» изучил спрос россиян на смартфоны самых популярных мировых брендов за три квартала 2023 г. Статистика кассовых чеков в мобильном банке «Русский стандарт онлайн» показала рост интереса к мобильным телефонам китайских марок на фоне снижения их средних чеков. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский стандарт».

В рамках исследования аналитики банка взяли за 100% смартфоны самых популярных мировых брендов из Китая, Кореи и Америки в общем числе их покупок в кассовых чеках мобильного банка «Русский стандарт онлайн» за три квартала 2023 г. Далее определили доли у каждой страны.

Доля покупок телефонов китайских марок заметно выросла. Лидером по числу покупок среди обозреваемых стран стали китайские бренды смартфонов. Причем интерес к ним заметно вырос. Так, статистика наполнения кассовых чеков показала, что с января по сентябрь 2023 г. на китайские бренды пришлось 85% от общего количества покупок мобильных телефонов из тройки вышеупомянутых стран. Годом ранее доля была заметно ниже — 72%.

Средний чек покупки такого смартфона за три квартала 2023 г. составил 8,9 тыс. руб. При этом он заметно снизился относительно трех кварталов годом ранее, когда был 14,8 тыс. руб. Подобное можно объяснить трендом на снижение интереса к покупкам дорогих мобильных телефонов мировых брендов и рост спроса на более бюджетные китайские модели из-за опасений утечки персональных данных, который в текущем году отметили эксперты рынка смартфонов в России.

Средний чек смартфонов корейских брендов вырос. На втором месте в вышеупомянутой тройке стран — мобильные телефоны из Кореи. По данным банка, доля таких товаров в кассовых чеках с января по сентябрь 2023 г. снизилась до 10% с 21% годом ранее.

При этом средний чек смартфона корейских брендов вырос до 25,3 тыс. руб. с 18,9 тыс. руб. годом ранее.

И, наконец, третье место — у смартфонов американских брендов. Статистика наполнения кассовых чеков в мобильном банке «Русский стандарт онлайн» показала снижение числа таких покупок. За три квартала 2023 г. их доля среди рассматриваемой тройки стран составила 5%. Тогда как годом ранее была 7%.

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Число таких покупок снизилось, а средний чек вырос. В январе-сентябре 2023 г. он составил 74,9 тыс. руб., а в аналогичном периоде 2022 г. был 66,4 тыс. руб.

Методология: в рамках исследования были изучены данные о покупках самых популярных китайских, корейских и американских брендов смартфонов в кассовых чеках, отражающихся в мобильном банке «Русский стандарт онлайн» за три квартала 2023 и 2022 гг.

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