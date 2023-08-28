Выпуск и проверка машиночитаемой доверенности для ЭДО доступны на платформе HRlink

Выпуск и проверка машиночитаемой доверенности для ЭДО стали доступны на платформе HRlink.

С 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры прекратят выдавать квалифицированные сертификаты юридических лиц (УКЭП), а для того, чтобы продолжить оформление документации в электронном виде потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД). На платформе кадрового ЭДО HRlink можно перейти на МЧД уже сейчас — разработчик выпустил модуль МЧД, позволяющий прямо внутри HRlink формировать электронные доверенности, подписывать их и применять для работы с документами.

Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроект, который предполагает поэтапный переход на МЧД в электронном документообороте. Сертификаты сотрудников с реквизитами юрлица, выпущенные до 1 сентября 2023 г., могут использоваться в прежнем формате — без МЧД — вплоть до окончания срока их действия, но не позднее, чем до 31 августа 2024 г. С 1 сентября 2024 г., подписать документ онлайн можно будет только с МЧД и УКЭП физического лица на руках.

Таким образом, у российского бизнеса осталось немного времени, чтобы перейти на новые правила и продолжать работать с электронными документами в соответствии с нормативными требованиями. В сервисе кадрового ЭДО от отечественного разработчика HRlink они могут сделать это уже сейчас.

Платформа поддерживает работу с МЧД — сервис дает возможность выпустить доверенность на работодателя по неограниченному количеству юрлиц. Кроме того, разработчик предусмотрел возможность проверки МЧД и УКЭП на соответствие новым требованиям и ограничение прав доступа в соответствии с законодательством.

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Это особенно актуально для крупных и средних организаций, где переход на МЧД затронет десятки, а то и сотни сотрудников. До 31 августа 2024 г. при условии действующего сертификата они все еще смогут оформлять документы по-прежнему. Но дальше все официальные документы, подписанные без МЧД, не будут считаться легитимными.

«Мы даем возможность нашим клиентам работать в полном соответствии с законодательными нормами и стандартами — в том числе теми, что в полной мере вступят в силу в будущем. По нашим оценкам, уже сейчас пользователи HRlink подписывают кадровые документы с использованием доверенности. Наши заказчики могут перейти на МЧД вовремя и без лишней нагрузки на HR-отделы», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.