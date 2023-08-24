SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN
6 сентября в 11:00 (Мск) SL Soft проведет вебинар по продуктам ROBIN на тему: «RPA в госучреждениях: 5 задач для программного робота. Клиентский опыт».
RPA помогает государственным организациям повысить эффективность, сократить затраты и улучшить точность выполнения задач. Применение технологии позволяет быстро автоматизировать повторяющиеся процессы, освобождая сотрудников для выполнения более стратегически важных задач.
Своим опытом внедрения программной роботизации поделятся эксперты: разработчики российской RPA-платформы ROBIN, компания SL Soft, и руководители информационно-аналитических центров, созданных для цифровизации органов государственной
- Как расширить штат за счет цифровых сотрудников. Что такое RPA?
- 5 примеров сквозных процессов для роботизации. Метрики успеха.
- Как выбрать RPA-платформу? Ключевые факторы для госучреждений.
- Из первых уст: опыт внедрения программных роботов в государственных учреждениях.
Участников мероприятия ждут бонусы:
- месяц бесплатного использования полнофункциональной версии платформы ROBIN RPA;
- сертификат на консультацию бизнес-аналитика по поиску и определению эффективности процессов для роботизации, а также оценке их трудоемкости;
- пилот по RPA для трех организаций, где бизнес-аналитик выявит наиболее значимые процессы для роботизации.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.■ Токен: Kra23i9UCРекламодатель: ООО "Робин"ИНН/ОГРН: 9725022632/1197746604285Сайт: https://events.webinar.ru/ROBIN/Gos0609?utm_medium=cnews&utm_campaign=banner