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Оплатить поездку на такси в «Яндекс Go» можно через СБП

В «Яндекс Go» появился новый способ оплаты — через «Систему быстрых платежей» (СБП). Он позволяет не вводить данные банковской карты при оплате: достаточно один раз привязать счет к «Яндекс Go» через банковское приложение, и платежи будут списываться автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Рассчитываться за такси таким способом могут клиенты банков, которые уже поддержали на своей стороне возможность привязки счета через СБП. Сменить банк и счет или привязать новый легко в настройках «Яндекс Go». Управлять счетами, которые используются для оплаты через СБП, можно также в приложении своего банка.

При оплате поездок через СБП пользователи с подпиской «Яндекса» получат баллы «Плюса» — как и при других способах онлайн-оплаты. СБП с привязкой банковского счета в «Яндекс Go» уже доступен для пользователей iOS, а немного позднее появится и в приложении для Android.

Сейчас рассчитаться через СБП можно не только в «Такси», но и в «Заправках», «Маркете», «Еде», «Маркет деливери», «Лавке», «Играх», «Аренде» и «Яндекс афише». Со временем этот способ оплаты появится в других сервисах «Яндекса».

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