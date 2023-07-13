Разделы

Техника
|

RDW Computers выпустила мониторы с изогнутым дисплеем

Модельный ряд бренда RDW Computers, внесённый в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ, расширен мониторами с диагональю 23,8 и 27 дюймов, адаптированными под периферийное зрение. Это первые мониторы российского производства с подобным конструктивным решением, утверждают в RDW Computers.

Речь идёт об изогнутых типах дисплея, которые в точности повторяют поле зрения человеческого глаза. Такой конструктив создаёт максимальный визуальный комфорт и обладает рядом преимуществ. К пользовательским преференциям относятся: комфорт и безопасность глаз, работа периферийного зрения, широта поля зрения, эстетика изображения.

Базовые параметры мониторов RDW 2403 и RDW 2703 с адаптацией под периферийное зрение: курватура – 1800 R, формат изображения – 16:9, разрешение – 1920х1080 (FHD), яркость – 250 cd, глубина цвета – 8 bit, максимальная частота обновления – 75 Гц, время отклика – 1 mc.

Мониторы RDW Computers с адаптацией под периферийное зрение это: высокий уровень пользовательского комфорта и качество, подтвержденное заключениями Минпромторга РФ; лучше углы обзора, широкий цветовой охват, мягкие цвета и экономичное энергопотребление; предложение для государственного заказчика универсального решения: монитор в тандеме с системным блоком RDW Computers. Оба устройства входят в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ.

rdw-mon.png


Мониторы RDW Computers с адаптацией под периферийное зрение доступны к отгрузке уже в августе 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всемирная ИТ-фабрика на Тайване переживает самый страшный спад в истории

В России создан первый отечественный промышленный томограф. Видео

Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

В безопасности Windows много лет есть «дыра» для китайских хакеров, но Microsoft ее не заделывает

Пенсионный фонд обвиняют: Из-за иностранного «железа» его подрядчики ходят под уголовной статьей

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще