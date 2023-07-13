RDW Computers выпустила мониторы с изогнутым дисплеем

Модельный ряд бренда RDW Computers, внесённый в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ, расширен мониторами с диагональю 23,8 и 27 дюймов, адаптированными под периферийное зрение. Это первые мониторы российского производства с подобным конструктивным решением, утверждают в RDW Computers.

Речь идёт об изогнутых типах дисплея, которые в точности повторяют поле зрения человеческого глаза. Такой конструктив создаёт максимальный визуальный комфорт и обладает рядом преимуществ. К пользовательским преференциям относятся: комфорт и безопасность глаз, работа периферийного зрения, широта поля зрения, эстетика изображения.

Базовые параметры мониторов RDW 2403 и RDW 2703 с адаптацией под периферийное зрение: курватура – 1800 R, формат изображения – 16:9, разрешение – 1920х1080 (FHD), яркость – 250 cd, глубина цвета – 8 bit, максимальная частота обновления – 75 Гц, время отклика – 1 mc.

Мониторы RDW Computers с адаптацией под периферийное зрение это: высокий уровень пользовательского комфорта и качество, подтвержденное заключениями Минпромторга РФ; лучше углы обзора, широкий цветовой охват, мягкие цвета и экономичное энергопотребление; предложение для государственного заказчика универсального решения: монитор в тандеме с системным блоком RDW Computers. Оба устройства входят в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ.

Мониторы RDW Computers с адаптацией под периферийное зрение доступны к отгрузке уже в августе 2023 г.