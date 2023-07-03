Cloud.ru открывает Архитектурный центр для масштабирования бизнеса в облаке

Cloud.ru открывает Архитектурный центр, который призван обеспечить клиентов компании лучшими архитектурными практиками и типовыми решениями провайдера для улучшения бизнес-процессов и повышения эффективности операций в облачной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Из возможностей Архитектурного центра эксперты Cloud.ru отмечают улучшение клиентского опыта. Благодаря открытию центра клиенты без ИТ-компетенций смогут самостоятельно разобраться в необходимых решениях для бизнеса, подобрать необходимые мощности и платформу для реализации своих идей в облаке Cloud.ru. В случае если клиенту недостаточно данных из Архитектурного центра, его проконсультирует персональный менеджер.

«Команда Cloud.ru находится в постоянном поиске инноваций для клиентов. Архитектурный центр — одно из тех нововведений, которое отражает нашу направленность на позитивный опыт взаимодействия с компанией. Он должен помочь бизнесу масштабироваться в нашем облаке быстро и максимально бесшовно. Мы будем продолжать внедрять подобные решения в рамках клиентоцентричной бизнес-модели нашей компании», – отметил руководитель Архитектурного центра Cloud.ru Артем Григорян.

Помимо масштабирования Архитектурный центр обеспечивает потребности бизнеса в области безопасности и производительности. Специалисты центра подскажут и обучат специалистов клиента всему необходимому для работы в облаке.

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Компания Cloud.ru – провайдер облачных и ИИ-технологий для крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственных учреждений. Cloud.ru предлагает 80+ облачных сервисов, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.