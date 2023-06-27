В России компания взяла на работу ИИ-помощника

ИТ-компания Red_mad_robot внедрила в свои процессы чат-бот Daisy, который освободил некоторым сотрудникам до 40% рабочего времени по некоторым задачам. Сервис находится в открытом доступе и уже насчитывает более трех тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители Red_mad_robot.

Telegram-бот Daisy (произносится как «Дейзи») — это аналог известного чат-бота ChatGPT, недоступного пользователям из России. Бот уже доступен для использования, в его функциональность входит написание текстов, создание кода, рерайтинг статей, лингвистические переводы с десяти языков, создание кратких обобщений, генерация изображений и решение задач по различным дисциплинам. Кроме того, Daisy понимает речь и умеет отвечать на вопросы голосом.

При разработке бота команда использовала собственный вычислительный кластер для создания предобученных моделей. Изначально бот являлся личным проектом сотрудника Red_mad_robot, а затем вырос в полномасштабный продукт. Количество пользователей, оформивших подписку на сервис, уже насчитывает более трех тыс. человек.

Компания отмечает, что «Daisy уже пишет функциональные требования и спецификации методов API и экономит на этом 30–50% времени. А еще — строит код для UML-диаграмм и пишет SQL-запросы. Кроме того, Daisy дает советы по решению задач по Backend-разработке, резюмирует текст, составляет технические задания и ищет ошибки в коде». Согласно внутренним данным, скорость работы у разработчиков и бизнес-аналитиков, которые пользуются ботом, возросла на 25-40%.

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Вероника Васильева, СЕО Red_mad_robot, сказала: «Мы убеждены, что ИИ-инструментарий может значительно повысить эффективность работы профессионалов. Daisy помогает экономить время и решать сложные задачи в автоматическом режиме. Рады, что pet-проект нашего сотрудника превратился в полноценный полезный сервис, и готовы инвестировать в его развитие и расширять функциональность в ближайшее время».

По словам команды, в будущем бот будет оптимизировать все функции компании: от разных типов разработки до создания контента. В планах для обычных пользователей — научить бота примерять на себя различные роли: друга, наставника, репетитора по английскому, фитнес-тренера и т. д. Исходя из выбранной роли, бот будет общаться с пользователем на заданную тему и давать советы.