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«Сбер» запустит SMS-оповещения корпоративных клиентов с номера 0321

С 1 июля 2023 г. все SMS-сообщения для корпоративных клиентов «Сбера» будут приходить с номера 0321, а номер 900 будет использоваться только для коммуникаций с физическими лицами. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщили представители Сбербанка.

Раньше SMS для бизнеса поступали с номера 900 и из-за этого смешивались с сообщениями для частных клиентов, что усложняло работу с ними. Сейчас 0321 становится единым номером для коммуникаций с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а номер 900 остается только для физических лиц.

Теперь с номера 0321 будут приходить сервисные уведомления и SMS-сообщения, отправленные консультантами во время беседы: адреса и режим работы отделений и банкоматов, список документов для открытия счета, памятки по использованию банковских сервисов, информация по тарифам, статусы обращений и многое другое.

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Связаться с банком предприниматели могут не только по единому номеру, но и по видеосвязи, в том числе с сурдопереводом, в чате (на сайте банка или в Telegram), в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербизнес». Консультации по номеру 0321, по видеосвязи и в онлайн-чате доступны более чем 3 млн юридических лиц и ИП – клиентов «Сбера», а также неклиентов банка.

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