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Цифровизация Бизнес-приложения
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ПРОТЕЙ-Юником: отечественное решение на рынке унифицированных коммуникаций

В настоящее время понятие «Унифицированные коммуникации (UC)» никак не регламентировано, поэтому каждая компания, которая выходит на рынок с таким решением, подразумевает под UC собственный образ. В концепции компания ПРОТЕЙ унифицированные коммуникации предполагают объединение всех сервисов связи, действующих на предприятии. Мы стремимся к полному объединению парка уже существующего оборудования и гибкой интеграции решений ПРОТЕЙ в «живую» сеть заказчика.

ПРОТЕЙ-Юником – современная отечественная платформа унифицированных коммуникаций, сочетающая в себе средства корпоративной телефонии, ВКС, мессенджера и инструментов цифровизации рабочего места, обеспечивающая высокий уровень информационной безопасности. Платформа предназначена как для организации производственной связи внутри компании, так и для осуществления деловой переписки с внешними контактами.

Данное решение особенно актуально для компаний, которые ставят перед собой цель создать единую цифровую среду корпоративного общения, работающую полностью на отечественном оборудовании связи.

Функциональные возможности решения обеспечивают работу всех возможных сервисов связи предприятия: привычных текстовых чатов с функциями передачи файлов и поиска, групповых аудиозвонков, видеоконференцсвязи, адресной книги и дублирования функций офисного телефонного аппарата.

ПРОТЕЙ-Юником включен в реестр отечественного ПО Минцифры России, а для удобства пользователей разработано специальное UC приложение, объединяющее решение с любыми корпоративными сервисами.

Несмотря на активную работу приложения, наши специалисты продолжают работать над расширением функциональных возможностей продукта, учитывая потребности рынка и наших заказчиков.

Сайт компании: https://tl.protei.ru/.

Токен: Kra242rLgРекламодатель: ООО «ПРОТЕЙ ТЛ»ИНН/ОГРН: 7802862459/1147847198795Сайт: https://tl.protei.ru/

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