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Партнерская программа GreenData 2.0: новые возможности для вашего бизнеса

Как повысить прибыль бизнеса и заключать больше сделок с крупными компаниями? Как использовать возросший спрос на ИТ-услуги и занять лидирующие позиции? Как адаптироваться к стремительным изменениям рынка и сохранить конкурентное преимущество? Как подобрать современный ИТ-инструмент, позволяющий создавать решения для реализации даже самых сложных бизнес-критичных задач?

Как эти задачи решает GreenData, расскажут на вебинаре ведущие эксперты компании и разработчики платформы.

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Участники вебинара узнают:

  • В чём ключевое преимущество low-code разработки на платформе GreenData
  • Как сейчас платформа GreenData помогает развивать эффективное сотрудничество с крупными компаниями и заключать новые контракты
  • Про новые инструменты GreenData и последние изменения в платформе
  • Про эффективные кейсы и темплейты, созданные нашей командой
  • Что нужно, чтобы развить необходимый набор компетенций для успешных продаж и внедрений
  • Как устроено обучение по работе с платформой в рамках Академии GreenData: курсы, сертификация, вебинары
  • Про новые возможности партнерской программы GreenData: вендорский надзор, новые уровни партнерства, дополнительные преимущества для партнеров

Вебинар будет полезен как для тех, кто уже является партнером GreenData, так и для тех, кто только планирует начать сотрудничество с компанией. Участники смогут получить полезные знания о том, как использовать платформу для роста своего бизнеса и увеличения прибыли. Вебинар также будет полезен тем, кто только начинает свой путь в сфере ИТ-технологий и хочет узнать больше о low-code платформах и их применении.

GreenData – российская ИТ-компания, разработчик импортонезависимой low-code платформы. Платформа включена в Единый реестр российского ПО и позволяет создавать решения для реализации даже самых сложных бизнес-критичных задач любых подразделений компании. IT-системы, созданные на GreenData, легко масштабируются и меняются под актуальные задачи, объединяются в единую рабочую экосистему и интегрируются со сторонними сервисами.

«Мы создаем для наших партнеров условия, которые позволяют получать прибыль с первых месяцев подключения к нашей программе. Мы обеспечиваем наших партнеров всеми необходимыми материалами и инструментами, делимся опытом автоматизации сложных бизнес процессов и поддерживаем на всех этапах сотрудничества»”.

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Владимир Кисляков, сооснователь GreenData

Присоединяйтесь к вебинару и узнайте больше о low-code платформе GreenData и ее партнерской программе. Регистрация по ссылке.

Токен: Kra23oP2EРекламодатель: ООО «Гриндата»ИНН/ОГРН: 5906855741/1145958041900Сайт: https://greendata.store/

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