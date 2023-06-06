Утечки данных в России: в 2023 г. злоумышленники не сбавляют обороты и меняют фокус внимания

По статистике команды сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence, в январе — мае 2023 г. зафиксировано на 33% больше случаев публикаций значимых* баз данных российских компаний по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На специализированных форумах за пять месяцев 2023 г. было обнаружено 197 млн строк пользовательских данных. Из них 81 млн строк содержали номера телефонов, а 23 млн — пароли. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как изменился фокус внимания в начале 2023 г. Чаще всего размещенные на специализированных площадках сообщения указывали на утечки из сферы ретейла, ИТ и финансов. Однако в начале 2022 г. это были рестораны и различные онлайн-сервисы. В 2023 г. публикации о компрометации данных чаще стали затрагивать крупные компании — в отличие от 2022 г., когда сообщения касались преимущественно среднего и малого бизнеса.

Как изменился подход к публикации сообщений. Злоумышленники все чаще используют для публикации сообщений об утечках Telegram, а не теневые форумы. Кроме того, они также, как и раньше, пытаются быстро сделать данные публичными. Почти 50% сообщений об утечках данных были опубликованы в течение месяца после выгрузки из компании.

«Скомпрометированная информация пользователей, к которой получают доступ злоумышленники, часто либо продается, либо публикуется бесплатно на специализированных площадках. Стандартный набор — это Ф.И.О., адрес электронной почты, номер телефона, пароль. Важно понимать, что проблема утечек не исчисляется только лишь терабайтами данных, которые выкладывают злоумышленники. Всего этого может оказаться достаточно, чтобы идентифицировать человека, и с помощью социальной инженерии получить доступ к его конфиденциальным сведениям и аккаунтам, реализовывать более убедительные мошеннические схемы», — сказал Игорь Фиц, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

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* Утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских данных либо получившая резонанс в СМИ.