Продукты российского разработчика Clean Data вошли в реестр отечественного ПО

Компания Clean Data зарегистрировала в реестре российского программного обеспечения два ИТ-решения для обработки и стандартизации данных о гражданах и организациях. Продукты призваны ускорить предоставление государственных услуг и могут быть использованы на федеральном и региональном уровнях. Об этом CNews сообщили представители Clean Data.

Комплексный продукт «Гражданский фактор» консолидирует сведения о юридических и физических лицах из разных ИТ-систем. Он исправляет ошибки в ФИО, адресах, телефонах, документах и email. Например, он может восстановить реквизиты компаний по данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), проверить действительность паспортов и соответствие адресов официальным справочникам. Если в системе оказываются некорректные данные, «Гражданский фактор» отправляет их на ручную проверку. Также продукт Clean Data находит среди записей о гражданах дублирующиеся, и после проверки по специальным алгоритмам объединяет их в единую эталонную карточку.

«Чтобы предоставление государственных услуг стало по-настоящему клиентоцентричным, требуется объединение гигантских массивов данных. Сложность заключается в том, что крупные ведомства долгое время накапливали информацию и при этом пережили не одно изменение процессов. Все это привело к большому объему неточностей. Наши продукты помогают решить проблемы, связанные с низким качеством данных в системах заказчиков. Главная задача — не только не допустить появление новых ошибочных данных, но и осуществить проверку уже накопленных», — сказал Денис Ишутинов, генеральный директор Clean Data.

Обработанные с помощью «Гражданского фактора» данные помогают принимать эффективные управленческие решения. Например, можно проанализировать данные жителей региона в различных разрезах (возраст, пол, материальное положение) для планирования социально-экономического развития, строительства детских садов, школ, поликлиник. Отсутствие записей-дубликатов сведет к минимуму случаи с ошибочным начислением повторных социальных выплат. А операторы ведомств, получив полную карточку физлица в системе «Гражданский фактор», смогут предложить актуальные услуги. Так, если в карточке сведений есть информация о маленьких детях, оператор предложит записать их в детский сад или оформить льготную путевку в лагерь.

Программное обеспечение Data Quality Framework также относится к классу средств управления информационными ресурсами и основными данными (ECM, MDM). Этот продукт Clean Data обеспечивает качественный контроль данных на разных уровнях и находит в них ошибки по сформулированным правилам и критериям проверок. Data Quality Framework можно использовать в любых организациях, оперирующих большим объемом данных.

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Clean Data — российский разработчик цифровых продуктов для нормализации, обогащения, оценки качества данных, формирования эталонного профиля физических и юридических лиц. Работает с начала 2022 г. Входит в число компаний, аккредитованных Минцифры России.