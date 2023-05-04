Преподаватель единственного в России факультета киберспорта вышел в финал чемпионата РФ по компьютерному спорту

Преподаватель единственного в России факультета киберспорта вышел в финал чемпионата РФ по компьютерному спорту.

Среди финалистов оказался участник из столичного региона – команда Mcast, выступающая в дисциплине «боевая арена» (Dota 2). Капитаном команды является преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Владлен Гребеньков, выступающий под псевдонимом Mariachi.

С 2017 г. он неоднократно побеждал в различных турнирах по Dota 2, включая такие чемпионаты как StarLadder ProSeries и Moscow Esports 2020 Superfinal.

Теперь команде Mcast предстоит принять участие в финальном LAN-этапе чемпионата РФ по компьютерному спорту, который состоится в Уфе 20–21 мая на площадке специализированного спортивного комплекса «Уфа-Арена». Ребята из столичного региона сразятся с тремя другими претендентами за звание сильнейшей команды в своей дисциплине, а также смогут побороться за призовой фонд в 5 млн руб. Вход для всех зрителей будет бесплатным.

Матчи проходили в шести дисциплинах: боевая арена (Dota 2), стратегия в реальном времени (StarCraft II), соревновательные головоломки (Clash Royale), файтинг (Tekken 7), технический симулятор (DCL – The Game), а также тактический трехмерный бой (Counter-Strike: Global Offensive).

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«Путь к LAN-финалу был долгий. Формат поведения подразумевает открытые квалификации, групповую стадию и плей-офф. Наш путь не слишком простой — наибольшие трудности мы испытали в групповой стадии, но к плей-оффу смогли разобраться с выбором героев, постановки внутриигровых задач и смогли добыть путевку в финал 4. На своих занятиях я стараюсь прививать студентам осознанность в принятии решений, а главное — научно-обоснованные знания по тренировочной деятельности в киберспорте и смежных с этими аспектами», — сказал Владлен Гребеньков.

В 2019 г. Гребеньков в составе команды «Технопарк Пушкино» завоевал «серебро» на открытом кубке России по киберспорту с общим призовым фондом в 3,5 млн руб. На кафедре киберспорта «Синергии» он преподает «Тренерскую деятельность в киберспорте».

В 2019 г. в университете «Синергия» открыт первый в стране факультет игровой индустрии и киберспорта. Его уникальность состоит в том, что он впервые объединил работу по созданию популярных игр и участие в них. Студенты факультета не только учатся у настоящих кумиров игрового сообщества – практикующих представителей индустрии, – но и получают все необходимые знания для создания игр и их презентации, а также принимают участие во всевозможных турнирах.