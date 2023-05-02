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СХД Aquarius Array FS440 внесена в единый реестр Минпромторга

Система хранения данных Aquarius Array FS440 получила заключение Минпромторга России о подтверждении российского происхождения и была включена в единый реестр радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщил представитель компании «Аквариус».

В соответствии с классификатором ОКПД2 Aquarius Array FS440 имеет код 26.20.2 – устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных. Получение документа облегчит и ускорит поставки данного оборудования для заказчиков с требованиями о подтверждении страны происхождения.

Система хранения данных класса Mid-Range Aquarius Array FS440 может использоваться для решения широкого спектра задач: от работы с базами данных до виртуализации, от работы с медиаконтентом до хранения резервных копий. Данная модель не имеет единой точки отказа – все ключевые элементы дублированы: контроллеры, дисковые порты, пути подключения, блоки питания и подсистемы охлаждения. СХД работает под управлением программного обеспечения, включенного в единый реестр российского программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Мы рады сообщить рынку новость о включении СХД Aquarius Array FS440 в реестр Минпромторга, – сказала директор дирекции по продукции компании «Аквариус» Ольга Шернек. – Официальное получение документа, подтверждающего российское происхождение, упростит поставки данной модели большому количеству государственных и бюджетных организаций. В том числе субъектам КИИ, ИТ-инфраструктурам, которым нужны современные высоконадежные и производительные решения для хранения данных, построенные на российском стеке технологий, обеспечивающем высокую степень технологической независимости. До недавнего времени это были именно серверы с функцией хранения, теперь мы производим и реализуем системы хранения данных с отдельной записью в реестре».

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