Премьера Wisenet: камера с распознаванием номеров авто и технологией Global Shutter

Hanwha Vision представила камеру TNO-7180RLP марки Wisenet с видеоаналитикой Road AI, предназначенную для мониторинга ситуации на городских дорогах и автомагистралях. Новинка имеет разрешение 3 МП, 18-кратный оптический зум и позволяет контролировать две полосы движения. Она распознает номера, модели, марки и цвета транспортных средств при скоростях до 200 км/ч, а четкость каждого кадра обеспечивает технология Global Shutter. В ночное время суток камера с распознаванием номеров задействует встроенный ИК-прожектор с дальностью подсветки до 50 м. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

«Дорожная» камера TNO-7180RLP устанавливается над проезжей частью и обеспечивает высокоточное распознавание номеров, а также более 70 марок, 600 моделей и 10 цветов транспортных средств. Для локального хранения до 10 тыс. изображений номерных знаков она укомплектована 32-гигабайтной картой памяти, а все фиксируемые параметры автомобилей могут использоваться для интеллектуального поиска доказательств в видеоархиве. Камера с распознаванием номеров поддерживает уведомление пользователей в случае обнаружения транспортных средств, включенных в «белые» и «черные» списки.

Скоростная видеосъемка на дороге обеспечивается за счет частоты обновления кадров, достигающей 60 к/с. При этом новая камера с распознаванием номеров TNO-7180RLP использует инновационную технологию Global Shutter: все точки матрицы экспонируются одновременно, а не последовательно, как это происходит в режиме скользящего затвора (технология Rolling Shutter). Применение «глобального» затвора позволяет избежать искажений и артефактов при видеосъемке быстро движущихся объектов, а «стоп-кадры» с зафиксированными номерами получаются максимально четкими.

Хорошую видимость в темное время суток обеспечивает встроенный ИК-прожектор. При сложном освещении, например, в пасмурный либо солнечный день, камера с распознаванием номеров применяет режим «двойного затвора» (Double Shutter) для расширения динамического диапазона. Детализированное изображение объектов, находящихся на разных расстояниях, позволяет получить моторизованный объектив с фокусом, меняющимся в пределах 6,8–120 мм. «Холодный» старт и бесперебойную работу на улице при температурах до -40 °C гарантирует термокожух с защитой от ударов по IK10 и от пыли/влаги по IP66.

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения Маркет

Больше возможностей для выявления нарушений ПДД и потенциально опасных ситуаций обеспечивает встроенная охранная видеоаналитика. Она включает функции обнаружения движения, въезда/входа объекта в заданную зону, пересечения виртуальной линии, появления/ исчезновения предметов и праздношатающихся лиц. При этом камера с распознаванием номеров TNO-7180RLP имеет фильтры направления движения, а также детекторы попыток помешать видеонаблюдению.

Новая камера с распознаванием номеров Wisenet TNO-7180RLP доступны для заказа.