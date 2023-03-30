«МТС Red» выпустила платформу для непрерывного контроля защищенности организаций

«МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, выпустила платформу Cicada 8 для непрерывного контроля защищенности организаций с применением искусственного интеллекта.

Cicada 8 не только позволяет контролировать уязвимость внешней инфраструктуры к кибератакам, но и отслеживает появление в СМИ, Telegram и даркнете публикаций об инцидентах кибербезопасности у заказчика, таких как утечки или взлом. Это обеспечивает компаниям возможность проактивно повышать свою защищенность и оперативно реагировать на возможные кибератаки.

Решение проводит непрерывный анализ внешнего ИТ-периметра организаций, выявляет «слепые зоны» в защите и выявляет незакрытые уязвимости. Для формирования списка проверяемых уязвимостей эксперты компании используют как общедоступные источники, так и теневые ресурсы даркнета. Платформа применяет технологии кибербезопасности, в том числе на базе искусственного интеллекта.

«Все результаты анализа верифицируются опытными экспертами компании, обладающими международными сертификатами в области защиты информации. По итогам проверки они формируют отчеты о выявленных проблемах кибербезопасности и рекомендации по их устранению. Это сводит к нулю количество ложных срабатываний и позволяет службам информационной безопасности компаний максимально быстро устранять бреши в защите», – сказал технический руководитель направления анализа защищенности компании МТС Red Алексей Кузнецов.

В 2022 г. каждый месяц появлялась информация более чем о 2,5 тыс. новых уязвимостей, которые затем использовались злоумышленниками для проведения массовых или таргетированных атак, направленных на конкретную компанию. При этом средний срок жизни уязвимости на периметре организаций составляет около 45 дней. Стандартный метод решения этой проблемы – проведение регулярных тестирований на проникновение. Платформа Cicada 8 обеспечивает аналогичный результат, но имеет существенное преимущество, которое состоит в том, что проверка проводятся

в непрерывном режиме. Это обеспечивает постоянную актуальность знаний бизнеса об уровне защищенности от возможных кибератак. Кроме того, минимальный период, необходимый для выявления актуальных киберугроз методом стандартного тестирования на проникновение в среднем составляет восемь недель. Применение для этих целей нового продукта «МТС Red» позволит сократить этот срок до одной недели.

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При этом Cicada 8 также выигрывает по сравнению с автоматическими сканерами уязвимостей

за счет того, что не только проверяет защищенность известной внешней инфраструктуры компаний, но и обнаруживает всю возможную поверхность атаки, включая те рабочие станции, серверы и системы, которые еще не успели попасть под контроль служб информационной безопасности.

Все результаты проверок доступны заказчикам в закрытом личном кабинете на портале, где они могут отслеживать изменения во внешней инфраструктуре, узнавать об уязвимостях, контролировать статус их устранения и формировать отчеты для топ-менеджмента и регуляторов. Компании с территориально-распределенной инфраструктурой также могут отслеживать уровень защищенности дочерних активов и филиалов в едином личном кабинете.