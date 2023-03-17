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ПО Macroscop вошло в экосистему «Ред ОС»

Российский разработчик «Ред софт» подтвердил совместимость программного обеспечения для видеонаблюдения Macroscop с операционной системой семейства Linux - «Ред ОС». Импортонезависимый программный комплекс предназначен для внедрения на любых объектах – от промышленных предприятий до офисных центров. Об этом CNews сообщили представители «Ред ОС».

Macroscop — удобное программное обеспечение для систем видеонаблюдения. Программное обеспечение Macroscop включено в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№2329) и в реестр совместимого оборудования с управляющими системами Единого центра хранения и обработки данных Москвы. ПО Macroscop используется для обеспечения безопасности и повышения эффективности процессов в различных отраслях экономики.

«Ред ОС» - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).

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